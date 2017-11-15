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Женщина похудела на 40 килограммов и выступила на чемпионате по фитнес-бикини

15.11.17 00:12
Женщина похудела на 40 килограммов и выступила на чемпионате по фитнес-бикини

Полтора года назад 34-летняя Ольга занялась спортом и преобразилась до неузнаваемости.

Сейчас невозможно представить, что еще в мае 2016 года эта женщина весила 103 килограмма, и даже подъем по лестнице ей давался с большим трудом.
 
 
"После рождения второго ребенка в 2013 году я поправилась на 30 кг и перевалила за центнер, – рассказывает женщина. – И вроде бы смирилась. Несколько лет жила толстушкой, погрузившись в домашние заботы. Но когда начались проблемы со здоровьем, решила: «Хватит!». 
 
 
Она проводила по четыре тренировки в день, сочетая бег и силовой фитнес, и питалась шесть раз в день. По словам Ольги, сначала было по-настоящему тяжело. Но лучшим мотиватором было желание снова стать стройной.
 
 
Всего через несколько месяцев тренировок Ольга смогла принять участие в первых в своей жизни соревнованиях -  легкоатлетическом тверском марафоне «Бегу и радуюсь».  А ровно через год после первого визита в фитнес-зал мама двоих детей стала весить 63 килограмма. Теперь новые подруги и приятели не верят, что у Ольги есть 16-летняя дочь.
 
 
На днях на чемпионате по бодибилдингу и бодифитнесу «Мистер и Мисс Тула-2017» 35-летняя Ольга выступила в номинации «Фитнес-бикини» и по итогам соревнования  вошла в ТОП-10 лучших участниц.
 
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