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Бездомный в 52 года поступил в Кембриджский университет

14.11.17 00:36
Бездомный в 52 года поступил в Кембриджский университет

Британец Джефф Эдвардс будет изучать английскую литературу.

По словам Эдвардса, он с детства любил читать произведения признанных авторов вроде Уиндема и Керуака. Его родители работали в офисе и на почте, и не имели денег на качественное образование. Из-за плохих оценок в школе он не смог поступить в колледж и устроился на одну из ливерпульских ферм. Об этом пишет интернет-издание Tjournal.ru.
 
Затем британец перебрался в Кембридж, где иногда ночевал в отелях, но чаще оставался на улице. Он часто приходил в библиотеки и просил ненужные книги, чтобы продолжать читать. Иногда Эдвардс продавал благотворительный журнал Big Issue, чтобы накопить денег на еду, ночлег и литературу.
 
В 2014 году Эдвард пошёл на бесплатные подготовительные курсы при Кембриджском университете. Он успешно сдал вступительные экзамены благодаря вопросам о средневековой литературе и прошёл в колледж Хьюз Холл. «Это первое, чем я действительно горжусь в жизни», — добавил британец.
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