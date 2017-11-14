Бездомный в 52 года поступил в Кембриджский университет

Британец Джефф Эдвардс будет изучать английскую литературу.

По словам Эдвардса, он с детства любил читать произведения признанных авторов вроде Уиндема и Керуака. Его родители работали в офисе и на почте, и не имели денег на качественное образование. Из-за плохих оценок в школе он не смог поступить в колледж и устроился на одну из ливерпульских ферм. Об этом пишет интернет-издание Tjournal.ru

Затем британец перебрался в Кембридж, где иногда ночевал в отелях, но чаще оставался на улице. Он часто приходил в библиотеки и просил ненужные книги, чтобы продолжать читать. Иногда Эдвардс продавал благотворительный журнал Big Issue, чтобы накопить денег на еду, ночлег и литературу.

В 2014 году Эдвард пошёл на бесплатные подготовительные курсы при Кембриджском университете. Он успешно сдал вступительные экзамены благодаря вопросам о средневековой литературе и прошёл в колледж Хьюз Холл. «Это первое, чем я действительно горжусь в жизни», — добавил британец.