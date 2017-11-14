СМИ обнаружили у губернатора Ямала унитаз за 8 млн руб

Для гостиничного комплекса «Ямальский» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по специальному заказу был изготовлен эксклюзивный унитаз стоимостью 8 млн руб.

Туалетная комната в официальных бумагах обозначена как «инвестиционно-инновационный объект», расположенный в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» в 10-и км от Салехарда. Местным жителям этот комплекс, как замечает "Новая газета" , «больше известен как «Нееловские дачи» или «резиденция губернатора».

В этом комплексе находится «резиденция губернатора» Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Кобылкина. «Губернатор в гостиничном комплексе не проживает», — говорится в заявлении пресс-секретаря губернатора ЯНАО Натальи Хлопуновой, которое поступило в РБК.

«Ремонт сантехники проводился несколько лет назад в гостиничном комплексе, включал объемный перечень работ. «Ямальский» принимает гостей российского и международного уровней, является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей.

В нем останавливаются многие уважаемые гости окружной столицы», — заявила Хлопунова. По ее словам, информация о ремонте является «фейковой кампанией», а ее авторы «продолжают отрабатывать серию заказных материалов против главы региона, намеренно перевирая любую информацию».