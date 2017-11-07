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Пассажир подал иск на авиокомпанию из-за того, что не выспался в полете

07.11.17 23:50
Пассажир подал иск на авиокомпанию из-за того, что не выспался в полете

Житель Сочи через суд требует от "Аэрофлота" почти миллион рублей.

Из иска следует, что мужчина не выспался при перелете из-за шуршащей упаковки, в которой пассажирам раздается еда.
 
"Прошу взыскать с ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" моральный вред в сумме 999 тысяч 999 рублей 99 копеек", — указано в иске Льва Левченко.
 
"Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в очень шуршащих коробках и пакетах", — указал истец.
 
Более того, возмущается пассажир, даже после приема пищи некоторые пассажиры оставляют у себя часть еды и "продолжают шуршать". "Так называемый вечерний перекус после взлета раздается пассажирам в таких коробках с целлофаном, вскрытие которых для взрослых и детей, в особенности, — просто тихий ужас", — заявил он, отметив, что определенно имеет смысл заменить упаковку "на обычную картонную".
 
По информации РИА Новости, у судьи есть пять дней, чтобы решить, принимать ли его к рассмотрению.
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