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Канадец нашел на своем поле чей-то дом

08.11.17 00:06
Канадец нашел на своем поле чей-то дом

Житель канадского города Пайлот Бьютт Патрик Мэйз однажды по дороге на работу обнаружил, что на его поле стоит чей-то дом.

На следующее утро он увидел, что дом все еще стоит. Внутри никого не было и откуда взялось здание, было непонятно. После этого мужчина написал о проблеме в фейсбуке: «Никогда не сталкивался с такой ситуацией, но может с ней сталкивались мои друзья и могут дать совет. Кто-нибудь когда-нибудь находил на своем участке неизвестный дом?»
 
 
Канадец задумался, может ли он присвоить брошенный дом себе, если поставит его на фундамент. И все же он попросил отозваться человека, который потерял здание.
 
Самое удивительное, что хозяин дома нашелся. Им оказалась жительница соседнего города Чаплин Бренда Робертсон. Она рассказала, что заказала готовый дом из Виннипега, но после доставки выяснилось, что у здания нет разрешения от местной энергетической компании SaskPower. Компания, доставившая дом, пообещала увезти его обратно в Виннипег и получить разрешение, но здание почему-то не довезли до места и бросили на полпути.
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