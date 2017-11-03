Мужчина за один день пережил ограбление квартиры и измену жены с соседом

Житель итальянской Виченцы в течение одного дня узнал, что его ограбили и что его жена изменяет ему с соседом.

54-летний мужчина вернулся домой после работы и увидел, что за время его отсутствия в его квартиру проникли воры. Они вынесли из дома все семейные драгоценности, а также оружейный шкаф, где стояли семь ружей.

Мужчина отправился к соседу, чтобы выяснить, не видел ли тот грабителей, но обнаружил свою супругу у него в постели. Об этом пишет Лента.ру

На днях интернет-ресурс Dezinfo.net. составил ТОП-20 людей, оставивших свой след в истории благодаря своим неудачам. В рейтинг вошли ослик Иа, рокер Бек Хансен, критский царь Мидас, Вуди Аллен, Ханс Христиан Андерсен и Христофор Колумб. А самым большим неудачником по версии издания стал Антонио Сальери, которого обессмертили психиатры, назвав тягу к преступлениям на почве профессиональной зависти “синдромом Сальери”.

Незадолго до смерти Сальери начал сходить с ума, и в один из периодов обострения вдруг признался, что отравил Моцарта. В итоге в суде защита сумела доказать, что к смерти Моцарта Сальери отношения не имеет, а сам он до конца жизни непрерывно твердил: “Сознаюсь во всем, но Моцарта я не убивал”.