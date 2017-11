Наталья Водянова удивила поклонников "усиками" на лице Наталья Водянова опубликовала в Instagram обучающее видео по основам макияжа. Ролик впечатлил фанатов модели не столько техникой мейкапа, сколько "обильной растительностью" над верхней губой его главной героини. I was born this way. NOT😜 what it takes to transform a jet lagged Nata into your #FundFair host thank you @voguemagazine ❤️🙏🏻 💋shot by 🎥 @lucasflorespiran 🇷🇺 Не родись красивой 😜 ... просто стань ей 🤣. Как преобразиться после длинного перелёта и бессонной ночи перед #FundFair @voguemagazine ❤️🙏🏻 💋 🎥 @lucasflorespiran Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Окт 31 2017 в 12:01 PDT На видео Наталья Водянова на английском языке подробно объясняет, как она делает натуральный макияж и какие косметические средства использует. После просмотра ролика поклонники стали делиться впечатлениями о растительности на лице модели. Нашлись и такие, кто предположил, что женские усы сейчас в моде. Твитнуть Новости наших партнеров