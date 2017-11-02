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Пропавшая на 16 лет россиянка нашлась ради оформления пенсии

02.11.17 00:26
Пропавшая на 16 лет россиянка нашлась ради оформления пенсии

Жительницу Краснодарского края, считавшуюся пропавшей без вести почти 16 лет, обнаружили только после того, как она начала оформлять документы для пенсии.

По данным Следственного комитета по региону, 8 ноября 2001 года 46-летняя женщина вышла из своего дома на хуторе Красный Очаг Каневского района Краснодарского края и пропала. По факту ее безвестного исчезновения органы прокуратуры возбудили уголовное дело об убийстве, по нему проводился ряд следственных действий. Об этом пишет Лента.ру.
 
В октябре 2017 года женщина нашлась, ее доставили к следователю. Она пояснила, что решила оставить дом и семью из-за мужа, который оскорблял ее, не работал и злоупотреблял спиртным. Женщина уехала в краевой центр и занималась сезонными полевыми работами, сбором бутылок и лома цветных металлов. С осени 2012 года она начала постоянно работать у индивидуального предпринимателя в поселке Зеленопольском Карасунского округа Краснодара, где убирала территорию.
 
По достижении пенсионного возраста и необходимости оформления документов и страхового полиса женщина по настоянию работодателя сообщила о своем прежнем месте жительства. Женщина утверждает, никаких преступлений за 16 лет не совершила.
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