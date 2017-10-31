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Похудевшая Ирина Дубцова раскрыла секрет стройной фигуры

31.10.17 00:27
Похудевшая Ирина Дубцова раскрыла секрет стройной фигуры

Известная певица рассказала, что не сидит на диетах и попросила фолловеров не верить рекламе «чудо-порошков».

«Я отношусь к тому типу людей, которые поправляются (даже не «заедая»), а не худеют от стресса. Стресс - это мой спутник в работе, бытовых проблемах, перелетах и заботах о семье, - призналась Ирина. - А заботы эти - обычные, человеческие, такие же, как и у людей не «из телевизора». Смеюсь и плачу, как и все вы.
 
Еще во время беременности я приобрела проблему с отеками, особенно это заметно в определенную неделю месяца (многие женщины меня поймут). И , как некоторые пишут, раз в месяц (как им кажется ) я опять «О! Она поправилась/похудела», а это всего лишь вода. К счастью, мои параметры, цвет волос, длина платья и степень оголенности или прикрытости некоторых частей тела не влияют на песни, которые я пишу, и на количество моих концертов. Не хочу и не могу нравиться абсолютно всем. Себе я нравлюсь очень. Нравиться себе - это самое главное».
 
 
По мнению певицы, что-то запретное можно съедать раз в неделю. Ирина рассказала, что определённую роль в её жизни играет спорт, который тоже помогает поддерживать тело в тонусе. Певица также поспешила оправдаться за то, какой крупной казалась последнее время.
 
 
 
По её словам, во всем виновата камера, которая прибавляет несколько килограммов и плоские растянутые телевизоры, которые «превращают мяч для футбола в мяч для регби».
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