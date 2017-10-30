Благодаря паразитам пенис кенийца вырос до 90 сантиметров

Несколько лет назад врачи обнаружили у Хорасе Овити Опийо кисту в половых органах и удалили ее, однако недавно недуг вернулся, проявив себя с удвоенной силой.

20-летний молодой человек был вынужден прервать обучение, когда его половой член достиг 90 сантиметров, а вес яичек приблизился к 50 килограммов. Об этом пишет Лента.ру

На операцию у него денег не было. Больной пытался лечиться травами, но безуспешно. В какой-то момент у мужчины зародилось подозрение, что он стал жертвой проклятия.

Специалисты утверждают, что его недуг мог быть вызван укусом комара, а попавшие в кровоток личинки развились в червей-паразитов, блокировавших дренажную систему, вызывая опухание.

Сосед юноши рассказал о проблеме в соцсетях, и история стала вирусной. Она привлекла внимание жены местного губернатора, которая нашла докторов и оплатила лечение. Овити Опийо сделали две операции, в результате уменьшили размер мошонки и осуществили пластику пениса.

«Когда я встал, я был удивлен, что мое тело стало таким легким. Вся тяжесть ушла. Я сейчас плаваю. Я не мог приблизиться к воде из-за тяжести этой штуки, — сказал кениец после операции. — Теперь я могу бегать, я даже могу играть в футбол!»

Мошонка кенийца функционирует нормально и он надеется когда-нибудь создать семью, но в настоящее время его приоритетом является образование.