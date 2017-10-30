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Благодаря паразитам пенис кенийца вырос до 90 сантиметров

30.10.17 00:46
Благодаря паразитам пенис кенийца вырос до 90 сантиметров

Несколько лет назад врачи обнаружили у Хорасе Овити Опийо кисту в половых органах и удалили ее, однако недавно недуг вернулся, проявив себя с удвоенной силой.

20-летний молодой человек был вынужден прервать обучение, когда его  половой член достиг  90 сантиметров, а вес яичек приблизился к 50 килограммов.  Об этом пишет Лента.ру.
 
На операцию у него денег не было. Больной пытался лечиться травами, но безуспешно. В какой-то момент у мужчины зародилось подозрение, что он стал жертвой проклятия.
 
Специалисты утверждают, что его недуг мог быть вызван укусом комара, а  попавшие в кровоток личинки развились в червей-паразитов, блокировавших дренажную систему, вызывая опухание.
 
Сосед юноши рассказал о проблеме в соцсетях, и история стала вирусной. Она привлекла внимание жены местного губернатора, которая нашла докторов и оплатила лечение. Овити Опийо сделали две операции,  в результате уменьшили размер мошонки и осуществили пластику пениса.
 
«Когда я встал, я был удивлен, что мое тело стало таким легким. Вся тяжесть ушла. Я сейчас плаваю. Я не мог приблизиться к воде из-за тяжести этой штуки, — сказал кениец после операции. — Теперь я могу бегать, я даже могу играть в футбол!»
 
 
Мошонка кенийца функционирует нормально и он надеется когда-нибудь создать семью,  но в настоящее время его приоритетом является образование.
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