Фото мамы с дочками в одинаковой одежде покорили Instagram Британка Доминика Дэвис - не только мама двух прекрасных дочерей, но и автор фотопроекта Family look. В 2015 году Доминика оставила работу, чтобы быть рядом со своими девочками – 11-летней Амелией и 4-летней Пенни. А ее хобби стала публикация фотографий в Instagram. Мама одевает дочек в одинаковые наряды и делает необычные кадры в стиле Family look. На днях Доминика примерила кофту в полоску, нарядив малышек в похожие туники, после чего опубликовала семейный снимок в своем микроблоге. Фотографию оценили более 17 тысяч подписчиков. Доброжелательные комментарии вдохновили Доминик на создание озорного еженедельного фотопроекта и хэштега All That is Three.