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Камеры наблюдения засняли «призрака» в ресторане

22.10.17 22:19
Камеры наблюдения засняли «призрака» в ресторане

Сотрудники одного из ресторанов в городе Вентура (Калифорния) пришли к выводу, что в их заведении появился призрак.

Один из сотрудников рассказал, что придя утром на смену, он заметил беспорядок, один из стульев лежал на полу. Просмотрев записи с камер наблюдения, мужчина увидел, что стул упал сам.
 
"Это очень странно. Мы работаем уже 27 лет и никогда с подобным не сталкивались", - сказал владелец заведения Дэйв Фолдз. Он считает, что это могут быть духи первых посетителей, которые погибли здесь 25 лет назад. 
 
Еще один случай присутствия призрака камера зафиксировала днем, когда стул сам собой покачнулся. На кадрах заметно, что клиентам ресторана абсолютно не мешает присутствие «привидения», они спокойно себя ведут и не паникуют.
 
 
 
Ролик был выложен на канал YuoTube, однако подписчики считают, что все это было подстроено, чтобы привлечь внимание к ресторану и завоевать большое количество посетителей. Но нашлись и такие, кто выразил уверенность, что во всем виноват призрак.
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