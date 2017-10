Молодые люди дебютировали на подиуме показа Alexander Terekhov в ЦУМе.

На шоу Александра Терехова 17-летний Андрей и 16-летний Сергей представили образы из коллекций #Terekhovmen и #TerekhovxDisney, где представлены футболки и свитшоты с изображением Микки Мауса и надписью The Only One. Об этом пишет журнал Hello