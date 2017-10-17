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Дизайнер превратил милых покемонов в монстров

16.10.17 23:20
Дизайнер превратил милых покемонов в монстров

Американский дизайнер Дэвид Сциляги создаёт настоящих уродцев – Creepy Pokemon.

Первое чудовище Дэвид  нарисовал год назад и с тех пор не может остановиться. Красивая, жизнерадостная Понита становится у него зомби-лошадью с потрескавшейся кожей и зубастой челюстью. А  Генгар, и без того достаточно страшный персонаж из покемонов", предстаёт в образе дьявола с огненными глазами и острыми клыками.
 
 
"Я долго создавал монстров, но каждый раз меня что-то не устраивало, – рассказал Дэвид Сциляги. – Работал методом проб и ошибок. Но однажды я наткнулся на книгу "Страшные истории, который рассказывают во тьме". Мне очень понравились иллюстрации Стивена Гэммелла.
 
 
Я долго их изучал, мне нравился этот стиль – чёрно-белые тона, ожидание чего-то загадочного, опутанные венами части тела, внимание к деталям, к изорванной плоти. Так появился Ивизавр. Я показал его моим друзьям, всем понравилось, они захотели продолжения банкета. Тогда я нарисовал Бульбазавра, и он понравился ещё больше. Мне стали писать в соцсетях, спрашивали, когда же появится Иви, Пикачу, Генгар. В конце концов я решил, что сделаю всех Покемонов – 151 картинку".
 
По словам американца, он стал дизайнером шесть лет назад и с тех пор активно использует Photoshop в своих работах. 
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