Дизайнер превратил милых покемонов в монстров

Американский дизайнер Дэвид Сциляги создаёт настоящих уродцев – Creepy Pokemon.

Первое чудовище Дэвид нарисовал год назад и с тех пор не может остановиться. Красивая, жизнерадостная Понита становится у него зомби-лошадью с потрескавшейся кожей и зубастой челюстью. А Генгар, и без того достаточно страшный персонаж из покемонов", предстаёт в образе дьявола с огненными глазами и острыми клыками.

"Я долго создавал монстров, но каждый раз меня что-то не устраивало, – рассказал Дэвид Сциляги. – Работал методом проб и ошибок. Но однажды я наткнулся на книгу "Страшные истории, который рассказывают во тьме". Мне очень понравились иллюстрации Стивена Гэммелла.

Я долго их изучал, мне нравился этот стиль – чёрно-белые тона, ожидание чего-то загадочного, опутанные венами части тела, внимание к деталям, к изорванной плоти. Так появился Ивизавр. Я показал его моим друзьям, всем понравилось, они захотели продолжения банкета. Тогда я нарисовал Бульбазавра, и он понравился ещё больше. Мне стали писать в соцсетях, спрашивали, когда же появится Иви, Пикачу, Генгар. В конце концов я решил, что сделаю всех Покемонов – 151 картинку".

По словам американца, он стал дизайнером шесть лет назад и с тех пор активно использует Photoshop в своих работах.