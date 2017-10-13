Елена Кулецкая продемонстрировала идеальную фигуру на Кипре

35-летняя модель с супругом и дочкой Никой отдыхает на Кипре.

Известная модель радует поклонников новыми снимками в купальнике. Глядя на ее идеальную фигуру, можно подумать, что она ничего не ест и 24 часа в сутки проводит в тренажерном зале.

Поклонники звезды восхищаются фигурой Кулецкой и поражаются, как после родов можно выглядеть настолько потрясающе!

«У вас потрясающая фигура 😍👌», «Какая вы хууудееньькаяяя🙆🙆🙆», «Какие красивые ноги у вас», - комментируют подписчики новое фото Елены в купальнике.

В одном из своих постов Елена призналась, что не изводит себя диетами и чрезмерными нагрузками в зале: "Предполагаю, это мышечная память. Когда до и во время беременности ПП (правильное питание) - не диета, а обычная еда, активность = ежедневный образ жизни, то и скидывать и приводить в форму особо нечего. Тело само пришло в свое привычное нормальное состояние. Может, я не права, но для себя я только так могу объяснить..."

Во время беременности Елена поправилась на 16 килограмов и ее вес достиг отметки 74 килограмма. А спустя всего 2 месяца после родов молодая мама стала весить привычные 59 килограммов!