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Елена Кулецкая продемонстрировала идеальную фигуру на Кипре

13.10.17 00:16
Елена Кулецкая продемонстрировала идеальную фигуру на Кипре

35-летняя модель с супругом и дочкой Никой отдыхает на Кипре.

Известная модель радует поклонников новыми снимками в купальнике. Глядя на ее идеальную фигуру, можно подумать, что она ничего не ест и 24 часа в сутки проводит в тренажерном зале.
 
 
 
Поклонники звезды восхищаются фигурой Кулецкой и поражаются, как после родов можно выглядеть настолько потрясающе!
«У вас потрясающая фигура 😍👌», «Какая вы хууудееньькаяяя🙆🙆🙆», «Какие красивые ноги у вас», - комментируют подписчики новое фото Елены в купальнике.
 
 
В одном из своих постов Елена призналась, что не изводит себя диетами и чрезмерными нагрузками в зале: "Предполагаю, это мышечная память. Когда до и во время беременности ПП (правильное питание) - не диета, а обычная еда, активность = ежедневный образ жизни, то и скидывать и приводить в форму особо нечего. Тело само пришло в свое привычное нормальное состояние. Может, я не права, но для себя я только так могу объяснить..."
 
Во время беременности Елена поправилась на 16 килограмов и ее вес достиг отметки 74 килограмма. А спустя всего 2 месяца после родов молодая мама стала весить привычные 59 килограммов!
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