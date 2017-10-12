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Глава МИД Сербии спел турецкому президенту про красивые брови и носки

12.10.17 00:14
Глава МИД Сербии спел турецкому президенту про красивые брови и носки

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на торжественном ужине, организованном в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спел гостю песню на турецком языке.

Видеозапись выступления попала в YouTube и собрала десятки тысяч просмотров. В полутораминутном ролике турецкий лидер сидит за столом вместе с супругой Эмине. Компанию им составили президент Сербии Александр Вучич и его супруга Тамара. Дачич спел для них песню "Осман Ага".
 
 
 
Песня "Осман Ага" исполняется от имени мужчины, наблюдающего за девушкой, которую встречает по утрам по дороге на базар. Поклонник расхваливает брови, теленка и носки своей избранницы.
 
Телеканал BN Televizija напоминает, что министр Дачич не первый раз берет в руки микрофон на публике. В его репертуаре - песни на родном сербском, греческом и русском языках. Во время ужина для гостей, присутствовавших на инаугурации президента Вучича в июне этого года, министр спел "O sole mio" в присутствии бывшего  министра иностранных дел Италии и советника президента Сербии Франко Фраттини.
 
В репортаже отмечается, что в завершение ужина Эрдоган и Вучич обменялись подарками. Сербский президент вручил турецкому коллеге автомобиль и получил от него велосипед и шахматы.
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