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Анна Седокова впервые показала маленького сына

09.10.17 22:26
Анна Седокова впервые показала маленького сына

В Instagram-аккаунте певицы появился снимок, где она запечатлена вместе со своим 6-месячным сыном Гектором.

Судя по заднему плану, Анна находится с мальчиком в Иерусалиме.  Под фотоснимком Седокова написала, что с рождением детей она поняла настоящую «цену любви», а за первое слово своего ребенка можно выдержать любые испытания.
 
 
За несколько часов снимок собрал более 50 тысяч «лайков».
 
«Нам сегодня 6 месяцев и каждый день я благодарю Бога за этот подарок. За его улыбку, за наши первые ладушки, за"пока», которое он сегодня впервые сделал. За то, как он икает, после того, как я его сильно рассмешу. За то, как не любит лежать на спине и все время куда-то ползёт, — поделилась Седокова. — За «мама», сказанное однажды и случайно, но сколько ещё нас ждёт впереди. Дети — самое лучшее, что было и есть у меня в жизни! И если вы ещё думаете, да или нет, то поверьте мне — однозначно да! Никакие сложности не сравнятся с первыми ладушками. Это я вам как невероятно счастливый человек говорю!»
 
Своего сына артистка воспитывает самостоятельно. Об отце Гектора Анна не рассказывала ни до родов, ни после.
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