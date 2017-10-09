Анна Седокова впервые показала маленького сына

В Instagram-аккаунте певицы появился снимок, где она запечатлена вместе со своим 6-месячным сыном Гектором.

Судя по заднему плану, Анна находится с мальчиком в Иерусалиме. Под фотоснимком Седокова написала, что с рождением детей она поняла настоящую «цену любви», а за первое слово своего ребенка можно выдержать любые испытания.

«Нам сегодня 6 месяцев и каждый день я благодарю Бога за этот подарок. За его улыбку, за наши первые ладушки, за"пока», которое он сегодня впервые сделал. За то, как он икает, после того, как я его сильно рассмешу. За то, как не любит лежать на спине и все время куда-то ползёт, — поделилась Седокова. — За «мама», сказанное однажды и случайно, но сколько ещё нас ждёт впереди. Дети — самое лучшее, что было и есть у меня в жизни! И если вы ещё думаете, да или нет, то поверьте мне — однозначно да! Никакие сложности не сравнятся с первыми ладушками. Это я вам как невероятно счастливый человек говорю!»

Своего сына артистка воспитывает самостоятельно. Об отце Гектора Анна не рассказывала ни до родов, ни после.