Мужчина похудел на 50 килограммов, благодаря картофельной диете

Издание The Independent опубликовало историю впечатляющего похудения австралийца Эндрю Тейлора, создавшего для себя картофельную диету.

В 2016 году Эндрю Тейлор начал эксперимент, в котором ключевой составляющей его рациона стал картофель.

Все последовавшие в течение года изменения с его телом австралиец документировал на веб-ресурсе Spud Fit. За эти несколько месяцев он стал стройнее на 50 килограммов.

На страницах The Independent этот случай похудения был прокомментирован диетологом Рианноном Ламбертом. По мнению эксперта, такой рацион небезопасен - при однообразном питании эффект похудения может достигаться за счет того, что организм недополучает важные питательные вещества.

«В картофеле имеется много клетчатки, но недостает других миркоэлементов, что может представлять реальную угрозу для здоровья. Наиболее негативное влияние имеет картофельная диета на кишечник. Если долго питаться только картошкой, восприятие вкуса может притупляться. Диабетикам и людям с хроническими болезнями такая диета противопоказана», - заявил специалист.