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Юлия Куварзина рассказала, как похудела на 22 килограмма

09.10.17 22:19
Юлия Куварзина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Sobesednik.ru узнал, каким образом звезде сериала «Воронины» Юлии Куварзиной удалось избавиться от лишнего веса.

Актриса Юлия Куварзина прославилась благодаря ролям обаятельных толстушек. Она известна по роли Тани Пончевой из сериала «Не родись красивой», а также по сериалам «Воронины» и «Лесник». Несмотря на то, что лишний вес принес Куварзиной успех, артистка все-таки решилась распрощаться с килограммами. 
 
 
– Я действительно похудела на 22 килограмма, – рассказала 40-летняя артистка. – Я познакомилась с известным диетологом Маргаритой Королёвой и честно выполняла все ее рекомендации. Она составила мне программу питания, вложила в меня силу духа и веру в себя. Я могу сказать, что убрала из своего рациона все, что требовалось. Исключила сахар, муку, то есть все те продукты, которые даже нехудеющим есть не нужно. А также в моей жизни появился питьевой режим, о существовании которого я раньше, например, вообще не знала.
 
 
Однако, как признается Юлия, срывы все-таки иногда случаются – она позволяет себе пирожные. А потом корит себя за слабость.
 
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