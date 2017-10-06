Профессор ЮУрГУ простил студента, который поцеловал его на лекции

79-летний профессор ЮУрГУ Игорь Пашкеев простил студента 4 курса Автотракторного факультета, который во время потоковой лекции по экологии поцеловал его в лоб.
Сомнительную шутку однокашники парня сняли на видео и выложили в сеть. После этого история с поцелуем получила широкую огласку, а студент оказался на грани отчисления.
Профессор Игорь Пашкеев по специальности — инженер-металлург, он почти полвека проработал в вузе. Написал 250 научных публикаций и получил 15 патентов.
— Студент и преподаватель встретились. Молодой человек извинился, буквально покаялся перед Пашкеевым. Руководство вуза объявило студенту дисциплинарный выговор, — сообщила "Комсомольской правде"
руководитель управления маркетинга и стратегических коммуникаций ЮУрГУ Лидия Лободенко.
Cам профессор о резонансе узнал от внуков. Он отнесся к ситуации спокойно:
— Если бы я занимался научной работой и на вручении награды за нее меня торжественно отблагодарили тем же поцелуем и грамотой — другое дело! Если этот студент будет хорошо учиться, то это покажет, что он действительно осознал вину и хочет исправиться.