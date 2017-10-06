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Профессор ЮУрГУ простил студента, который поцеловал его на лекции

06.10.17 00:38
Профессор ЮУрГУ простил студента, который поцеловал его на лекции

79-летний профессор ЮУрГУ Игорь Пашкеев простил студента 4 курса Автотракторного факультета, который во время потоковой лекции по экологии поцеловал его в лоб.

Сомнительную шутку однокашники парня сняли на видео и выложили в сеть. После этого история с поцелуем получила широкую огласку, а студент оказался на грани отчисления. 
 
 
Профессор Игорь Пашкеев по специальности — инженер-металлург, он почти полвека проработал в вузе. Написал 250 научных публикаций и получил 15 патентов.
 
— Студент и преподаватель встретились. Молодой человек извинился, буквально покаялся перед Пашкеевым. Руководство вуза объявило студенту дисциплинарный выговор, — сообщила "Комсомольской правде" руководитель управления маркетинга и стратегических коммуникаций ЮУрГУ Лидия Лободенко.
 
Cам профессор о резонансе узнал от внуков. Он отнесся к ситуации спокойно:
 
— Если бы я занимался научной работой и на вручении награды за нее меня торжественно отблагодарили тем же поцелуем и грамотой — другое дело! Если этот студент будет хорошо учиться, то это покажет, что он действительно осознал вину и хочет исправиться.
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