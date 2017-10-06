Профессор ЮУрГУ простил студента, который поцеловал его на лекции

79-летний профессор ЮУрГУ Игорь Пашкеев простил студента 4 курса Автотракторного факультета, который во время потоковой лекции по экологии поцеловал его в лоб.

Сомнительную шутку однокашники парня сняли на видео и выложили в сеть. После этого история с поцелуем получила широкую огласку, а студент оказался на грани отчисления.

Профессор Игорь Пашкеев по специальности — инженер-металлург, он почти полвека проработал в вузе. Написал 250 научных публикаций и получил 15 патентов.