В Татарстане пара сыграла свадьбу в стиле диснеевских сказок

Брак регистрировали в присутствии сказочных свидетелей - Джинна, Белоснежки и Золушки.

Выйти замуж как принцесса — такая была мечта у невесты Елены Сагидуллинной. В день бракосочетания Елена нарядилась принцессой Жасмин из истории про Аладдина, а своего будущего мужа поставила перед фактом, что и ему придется одеться в соответствующий костюм. "Любимая рассказывала мне, что с детства мечтала выйти замуж в костюме принцессы, - признается Марсель. - Когда я приехал к ней на выкуп, Лена показала мне два платья - традиционное белое и костюм сказочной принцессы, мол, выбирай как мы поедем в ЗАГС. Меня тоже уже ждал костюм Аладдина. Как ей отказать? Я не смог."

Кстати, предложение руки и сердца тоже было сделано необычно. 8 марта Лена получила конверт, где была загадка. Следуя ей, она поехала в один из магазинов. Здесь девушке вновь вручили записку-шараду. И так шаг за шагом. Ей пришлось снова ехать в магазин, но уже другой. После того, как она сделала на месте селфи вместе с продавщицей она получила очередное «задание».

Покружив по городу, Лена выполняла все задания в квесте, придуманном ее возлюбленным Марселем, получая при этом на каждом этапе подарки. Финал состоялся в фотостудии, где к Лене вдруг вышел ее любимый. Марсель сделал предложение, и она согласилась.