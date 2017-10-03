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В Татарстане пара сыграла свадьбу в стиле диснеевских сказок

03.10.17 22:11
В Татарстане пара сыграла свадьбу в стиле диснеевских сказок

Брак регистрировали в присутствии сказочных свидетелей - Джинна, Белоснежки и Золушки.

Выйти замуж как принцесса — такая была мечта у невесты Елены Сагидуллинной. В день бракосочетания Елена нарядилась принцессой Жасмин из истории про Аладдина, а своего будущего мужа поставила перед фактом, что и ему придется одеться в соответствующий костюм.
 
 
"Любимая рассказывала мне, что с детства мечтала выйти замуж в костюме принцессы, - признается Марсель. - Когда я приехал к ней на выкуп, Лена показала мне два платья - традиционное белое и костюм сказочной принцессы, мол, выбирай как мы поедем в ЗАГС. Меня тоже уже ждал костюм Аладдина. Как ей отказать? Я не смог."
 
 
Кстати, предложение руки и сердца тоже было сделано необычно. 8 марта Лена получила конверт, где была загадка. Следуя ей, она поехала в один из магазинов. Здесь девушке вновь вручили записку-шараду. И так шаг за шагом. Ей пришлось снова ехать в магазин, но уже другой. После того, как она сделала на месте селфи вместе с продавщицей она получила очередное «задание».
Покружив по городу, Лена выполняла все задания в квесте, придуманном ее возлюбленным Марселем, получая при этом на каждом этапе подарки. Финал состоялся в фотостудии,  где к Лене вдруг вышел ее любимый. Марсель сделал предложение,  и она  согласилась.
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