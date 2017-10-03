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Плющенко впервые показал старшего сына

03.10.17 00:10
Плющенко впервые показал старшего сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые выложил в Сеть фотографию старшего сына Егора.

У трёхкратного чемпиона мира и 7-кратного чемпиона Европы россиянина Евгения Плющенко - два сына. Младшего зовут Александр, он родился от брака фигуриста с Яной Рудковской. Сашу публика часто видит с прославленным фигуристом, а вот старший – Егор остался с мамой (Марией Ермак) после того, как родители расстались. 
 
 
По словам поклонников, старший сын - копия отца.
 
Развод оказался болезненным – Егор получил мамину фамилию, а двукратный олимпийский чемпион – запрет на общение с первенцем. Сейчас Мария Ермак сейчас не препятствует общению повзрослевшего сына и экс-супруга.
 
На днях 34-летний фигурист обнародовал в Instagram уникальный снимок. На фотографии Евгений Плющенко запечатлён с 11-летним сыном Егором.
 
К фото, сделанному в фойе кинотеатра, «прилагался» вопрос: похож ли я со своим сыном? Большинство подписчиков фигуриста отметили удивительную схожесть лиц отца и сына, лишь отдельные комментаторы написали, что у Егора «мамины глаза».
 
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