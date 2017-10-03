Плющенко впервые показал старшего сына Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые выложил в Сеть фотографию старшего сына Егора. У трёхкратного чемпиона мира и 7-кратного чемпиона Европы россиянина Евгения Плющенко - два сына. Младшего зовут Александр, он родился от брака фигуриста с Яной Рудковской. Сашу публика часто видит с прославленным фигуристом, а вот старший – Егор остался с мамой (Марией Ермак) после того, как родители расстались. По словам поклонников, старший сын - копия отца. Развод оказался болезненным – Егор получил мамину фамилию, а двукратный олимпийский чемпион – запрет на общение с первенцем. Сейчас Мария Ермак сейчас не препятствует общению повзрослевшего сына и экс-супруга. На днях 34-летний фигурист обнародовал в Instagram уникальный снимок. На фотографии Евгений Плющенко запечатлён с 11-летним сыном Егором. К фото, сделанному в фойе кинотеатра, «прилагался» вопрос: похож ли я со своим сыном? Большинство подписчиков фигуриста отметили удивительную схожесть лиц отца и сына, лишь отдельные комментаторы написали, что у Егора «мамины глаза». Твитнуть Новости наших партнеров