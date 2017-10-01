Девушка после операции забыла родную речь и перешла на английский

В итальянской провинции Салерно 27-летняя девушка очнулась после анестезии и начала общаться с врачами исключительно на английском.

Сначала врачи отнеслись к этой ситуации с юмором, но вскоре им даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки. Ситуация усугублялась тем, что никто из врачей не говорил по-английски.

Спустя три часа разговоров на английском языке знание родного итальянского, наконец, вернулось к девушке. Оказалось, что она увлекается иностранными языками и даже преподавала английский местным детям.