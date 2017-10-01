Девушка после операции забыла родную речь и перешла на английский

В итальянской провинции Салерно 27-летняя девушка очнулась после анестезии и начала общаться с врачами исключительно на английском.
Сначала врачи отнеслись к этой ситуации с юмором, но вскоре им даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки. Ситуация усугублялась тем, что никто из врачей не говорил по-английски.
Спустя три часа разговоров на английском языке знание родного итальянского, наконец, вернулось к девушке. Оказалось, что она увлекается иностранными языками и даже преподавала английский местным детям.
Аналогичная ситуация произошла несколько дней назад с 61-летним американецем, который после состояния комы забыл не только о том, что с ним произошло накануне, но и свой родной язык.
Его обнаружили без сознания в номере одного из отелей калифорнийского города Палм-Спрингс. Выйдя из комы, он называет себя Йохан Йек и разговаривает исключительно на шведском языке. Для общения с ним врачи вынуждены прибегать к услугам переводчиков. Убедить его в том, что он Майкл Боатрайт и является американцем, не удалось.
Медики центра допускают, что, скорее всего, визит их пациента в Палм-Спрингс связан с участием в соревнованиях по теннису, поскольку в его багаже найдены ракетки и одежда для занятий данным видом спорта.
Кроме того, в гостиничном номере пострадавшего были обнаружены паспорт, карта социального страхования, медкарта и ID, выданные в Калифорнии. В госпитале пациенту диагностировали транзиторную глобальную амнезию. Медики считают, что поражение мозга является следствием физических повреждений или эмоционального срыва.