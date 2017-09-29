26-летняя фитнес-модель поправилась на 6 размеров

Австралийская модель Латисия Томас опубликовала в своем инстаграме коллаж, который свидетельствует о том, что она поправилась на 6 размеров.

Латисия Томас — австралийская плюс-сайз-модель и визажист родом из Мельбурна. На ее инстаграм подписаны более 374 000 тысяч человек.

Австралийка не скрывает, что когда-то была фитнес-моделью и могла похвастаться рельефным телом, но это ее не радовало: "Я помню, насколько была несчастна на фотографии слева..."

"Я испытывала отвращение к некоторым частям своего тела, особенно ненавидела ягодицы и бедра, потому что никак не могла уменьшить их объем. Я была настолько не уверена в себе, поэтому постоянно сравнивала себя с другими женщинами".

Девушка утверждает, что полнота сделала ее счастливой.

"Многие люди смотрят на коллаж и говорят, что я выглядела намного привлекательней, когда была худой. Но я люблю свою сегодняшнюю форму, потому что психологическое здоровье так же важно, как и физическое..."