 
TOP 10

1 СМИ узнали, где убивали своих жертв краснодарские каннибалы

2 Навальный опубликовал ВИДЕО роскошной виллы в Италии ведущего Соловьева за сотни миллионов рублей

3 СМИ: в студенчестве Наталья Юнникова стала жертвой насильника

4 Пока Хью Хефнер умирал, его молодая жена постила в соцсетях откровенные фото

5 «Зенит» разгромил испанский «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ

6 Daily Star: Россия готовится к Третьей мировой войне

7 СМИ назвали восемь возможных преемников Медведева

8 Сбербанк пугает блокировкой счетов: от клиента потребовали объяснить происхождение денег

9 Плотник-грабитель отрубил женщине руку из-за золотых часов

10 Сирийские войска взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГИЛ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

26-летняя фитнес-модель поправилась на 6 размеров

29.09.17 00:12
26-летняя фитнес-модель поправилась на 6 размеров

Австралийская модель Латисия Томас опубликовала в своем инстаграме коллаж, который свидетельствует о том, что она поправилась на 6 размеров.

Латисия Томас — австралийская плюс-сайз-модель и визажист родом из Мельбурна. На ее инстаграм подписаны более 374 000 тысяч человек. 
 
 
Австралийка не скрывает, что когда-то была фитнес-моделью и могла похвастаться рельефным телом, но это ее не радовало: "Я помню, насколько была несчастна на фотографии слева..."
 
 
"Я испытывала отвращение к некоторым частям своего тела, особенно ненавидела ягодицы и бедра, потому что никак не могла уменьшить их объем. Я была настолько не уверена в себе, поэтому постоянно сравнивала себя с другими женщинами".
 
 
Девушка утверждает, что полнота сделала ее счастливой.
 
 
"Многие люди смотрят на коллаж и говорят, что я выглядела намного привлекательней, когда была худой. Но я люблю свою сегодняшнюю форму, потому что психологическое здоровье так же важно, как и физическое..."
 
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга