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Гроссмейстер снялся в программе, где одновременно сыграл партию в шахматы и на пианино

25.09.17 23:19
Гроссмейстер снялся в программе, где одновременно сыграл партию в шахматы и на пианино

20-летний Данил Юффа является международным гроссмейстером по шахматам с абсолютным музыкальным слухом.

Тюменский гроссмейстер Даниил Юффа стал победителем четвертого полуфинала шоу "Удивительные люди". Программа вышла на канале "Россия-1" 24 сентября. Тюменец вслепую сыграл одновременно на трех шахматных досках и на пианино.
 
 
Данил Юффа начал заниматься шахматами с трех лет, когда на день рождения ему подарили шахматную доску. В 5 лет он выиграл первый турнир, в 8 лет стал самым юным кандидатом в мастера спорта по шахматам в Тюменской области, а в 10 лет получил звание чемпиона России по быстрым шахматам. 
 
"Проект "Удивительные люди" для меня - это не только возможность проверить себя и свои способности, в том числе хорошую память и музыкальный слух, а также узнать, смогу ли я совместить эти два таланта. Как спортсмен и шахматист буду бороться за выход в финал и уверен, что у меня есть для этого все шансы", - отметил Юффа. 
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