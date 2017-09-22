Полина Гагарина на видео показала, как худеет после вторых родов

Весной этого года Полина Гагарина во второй раз стала мамой - она родила дочку, которую назвала Мия.

Уже через несколько недель после рождения дочки Полина вернулась к работе, а через три месяца после родов без стеснения позировала в купальнике и демонстрировала стройную фигуру.

Гагарина признается, что за время беременности она набрала 25 лишних килограммов. 30-летняя певица поставила перед собой цель как можно быстрее избавиться от лишнего веса и сразу же начала правильно питаться и активно заниматься спортом.

«Я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке – просто наматывала круги. Все вместе быстро принесло результат.

Главное – приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия – просто брать и делать. Сейчас я несколько раз в неделю занимаюсь с тренером – тяжело, упорно, результативно», — рассказала Гагарина в интервью Slim Bitch Club.