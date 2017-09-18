 
TOP 10

1 "РФ что захочет, то и будет с нами делать": генерал ВСУ оценил перспективы войны Украины с Россией

2 СМИ выяснили, из-за чего звезда "Интернов" Илья Глинников подрался с девушкой

3 Синоптики: грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет

4 НАТО: Москва начала подготовку к большой войне

5 Пугачева рассказала, как ее едва спасли от слепоты

6 Уральский радиолюбитель заявил, что отыскал затерянную Атлантиду (ФОТО, ВИДЕО)

7 "Это за гранью понимания": опубликованное Трампом ВИДЕО с Клинтон возмутило американцев

8 Создатели "Игры престолов" показали, как снимали самую отвратительную сцену (ВИДЕО)

9 Пародия Харламова и Воли на клипы Бузовой за сутки набрала 2,5 млн просмотров (ВИДЕО)

10 Макаревич: наша власть исключительно аморальна и цинична

Новости наших партнеров

Николь Кидман страстно поцеловала другого мужчину на глазах у мужа

18.09.17 23:29
Николь Кидман страстно поцеловала другого мужчину на глазах у мужа

Актриса поцеловала Александра Скарсгарда, поздравив с победой в номинации "Лучший актер второго плана в телефильме".

В Америке произошла ежегодная церемония вручения кинопремий "Эмми". Александр Скарсгард получил награду за роль в сериале "Большая маленькая ложь". 50-летняя Николь Кидман так обрадовалась победе коллеги, что поспешила поздравить его поцелуем в губы прямо на глазах у своего мужа Кита Урбана.
 
 
 
Сама актриса также получила премию в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме". Во время получения награды Кидман произнесла слова благодарности своему мужу и двум дочерям.
 
Фанаты обратили внимание на то, что актриса не вспомнила о своих приемных детях с Томом Крузом, с которым она развелась в 2001 году.
 
«У меня есть две маленькие девочки, Сандэй и Фэйт, и мой дорогой муж Кит. Эта награда – ваша. Я хочу, чтобы она стояла на полке в комнате девочек, чтобы они смотрели на нее и думали: «Наша мама не укладывала нас спать каждый день вот поэтому. У нас есть эта награда», - сказала Кидман в своем выступлении.
 
«Николь Кидман нельзя говорить о своих старших двоих детях от Тома Круза? Она будто забыла о них», - пишет пользователь Twitter Nicole Maffeo Russo.
 
«Николь Кидман не упомянула её детей от Тома Круза в своей речи. Это из-за того, что их заставили отдалиться от неё из-за сайентологии», - пишет YasharAli.
 
Поклонники вспоминают, что Коннор Круз сказал в интервью в 2014 году, что близок к Кидман, и Изабелла вновь сблизилась с Николь Кидман после ее, Изабеллы, свадьбы в 2015 году.
 
Однако отсутствие Коннора и Изабеллы в речи Кидман на церемонии вручения премии «Эмми» все-таки, по-видимому, говорит о том, что в последние годы их отношения ухудшились.
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга