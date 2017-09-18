Николь Кидман страстно поцеловала другого мужчину на глазах у мужа

Актриса поцеловала Александра Скарсгарда, поздравив с победой в номинации "Лучший актер второго плана в телефильме".

В Америке произошла ежегодная церемония вручения кинопремий "Эмми". Александр Скарсгард получил награду за роль в сериале "Большая маленькая ложь". 50-летняя Николь Кидман так обрадовалась победе коллеги, что поспешила поздравить его поцелуем в губы прямо на глазах у своего мужа Кита Урбана.

Сама актриса также получила премию в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме". Во время получения награды Кидман произнесла слова благодарности своему мужу и двум дочерям.

Фанаты обратили внимание на то, что актриса не вспомнила о своих приемных детях с Томом Крузом, с которым она развелась в 2001 году.

«У меня есть две маленькие девочки, Сандэй и Фэйт, и мой дорогой муж Кит. Эта награда – ваша. Я хочу, чтобы она стояла на полке в комнате девочек, чтобы они смотрели на нее и думали: «Наша мама не укладывала нас спать каждый день вот поэтому. У нас есть эта награда», - сказала Кидман в своем выступлении.

«Николь Кидман нельзя говорить о своих старших двоих детях от Тома Круза? Она будто забыла о них», - пишет пользователь Twitter Nicole Maffeo Russo.

«Николь Кидман не упомянула её детей от Тома Круза в своей речи. Это из-за того, что их заставили отдалиться от неё из-за сайентологии», - пишет YasharAli.

Поклонники вспоминают, что Коннор Круз сказал в интервью в 2014 году, что близок к Кидман, и Изабелла вновь сблизилась с Николь Кидман после ее, Изабеллы, свадьбы в 2015 году.

Однако отсутствие Коннора и Изабеллы в речи Кидман на церемонии вручения премии «Эмми» все-таки, по-видимому, говорит о том, что в последние годы их отношения ухудшились.