Певица Максим сильно поправилась

Поклонники раскритиковали певицу за ее "обновленный вид".

До недавнего времени поклонники МакSим переживали, что певица страдает от анорексии. Марина (настоящее имя МакSим) никогда не была обладательницей пышных форм, и даже во время беременностей не набирала лишнего веса.

Недавно МакSим стала гостьей радиостанции “Новое радио”, где появилась в простом спортивном костюме без макияжа. Параллельно с эфиром на «Новом радио» на его сайте велась видеотрансляция, где зрители увидели округлившиеся щёки артистки.

Пользователи в комментариях дружно удивляются разительным переменам во внешности певицы. Некоторым из них показалось, что лицо МакSим опухло, другие - высказывают предположение, что певица злоупотребляет алкоголем.

Как выяснилось, на самом деле врачи временно запретили МакSим заниматься спортом, кроме того, она перестала соблюдать строгую диету. По словам певицы, она быстро набирает вес, "если не загоняет себя в жесткие рамки".