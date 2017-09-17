 
TOP 10

1 "Вот что я называю "антихайп": Гнойный в студии телеканала "Культура" позабавил Сеть (ВИДЕО)

2 Избиение главы московского штаба Навального железной трубой попало на видео

3 Пугачева в мини-юбке, Эрос Рамазотти и президент Армении: в Москве прошла свадьба сына олигарха Карапетяна (ФОТО, ВИДЕО)

4 Олимпийской чемпионке Медведцевой болт от машины пробил голову: спортсменка в реанимации

5 Страшный пожар в детском лагере в Одессе: три девочки погибли, родители пошли на штурм мэрии

6 В Британии нашли могилу предполагаемого Джека-потрошителя (ФОТО)

7 После развода с Бузовой у футболиста Тарасова нашелся внебрачный сын (ФОТО)

8 В Германии четверо мигрантов избили и изнасиловали 56-летнюю немку

9 На дне озера на Марсе уфологи нашли обломки НЛО (ФОТО)

10 "Это было грубо и некрасиво": Ангелина Вовк обвинила Пугачеву в своем уходе с ТВ

Новости наших партнеров

Певица Максим сильно поправилась

17.09.17 23:12
Певица Максим сильно поправилась

Поклонники раскритиковали певицу за ее "обновленный вид".

До недавнего времени поклонники МакSим переживали, что певица страдает от анорексии. Марина (настоящее имя МакSим) никогда не была обладательницей пышных форм, и даже во время беременностей не набирала лишнего веса.
 
Недавно МакSим стала гостьей радиостанции “Новое радио”, где появилась в простом спортивном костюме без макияжа. Параллельно с эфиром на «Новом радио» на его сайте велась видеотрансляция, где зрители увидели округлившиеся щёки артистки.
 
 
Пользователи в комментариях дружно удивляются разительным переменам во внешности певицы. Некоторым из них показалось, что лицо МакSим опухло, другие - высказывают предположение, что певица злоупотребляет алкоголем.
 
Как выяснилось, на самом деле врачи временно запретили МакSим заниматься спортом, кроме того, она перестала соблюдать строгую диету. По словам певицы, она быстро набирает вес, "если не загоняет себя в жесткие рамки".
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга