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Сурдопереводчик затмил речь губернатора Флориды о сокрушительной опасности «Ирмы» (ВИДЕО)

13.09.17 00:12
Сурдопереводчик затмил речь губернатора Флориды о сокрушительной опасности «Ирмы» (ВИДЕО)

Пользователи соцсетей на всех языках активно обсуждают выступление и гадают, что же всё-таки «говорил» переводчик.

Жесты мужчины, который переводил для неслышащих людей речь губернатора Флориды об опасности урагана, оказались более красноречивыми, чем сухие цифры доклада.

Отрывок из выступления разлетелся по Сети, и отнюдь не благодаря содержательному выступлению главы штата.

«Это смертоносный ураган, наш штат никогда не знал ничего подобного, – сказал Рик Скотт на пресс-конференции 9 сентября и призвал сограждан к эвакуации. - Миллионы жителей Флориды увидят мощный ураган, смертельно опасный шторм и грозные ветра. Существенно выросла опасность наводнения на восточном и западном побережье. Вода может подняться над землей… Вы только вдумайтесь…».

Суфлёр рядом с губернатором тоже предлагал вдуматься,, показывая пугающие, но сухие цифры руками, пальцами, гримасами, бровями и даже языком.

Любопытно, что в отличие от интернет-пользователей, которые гадают, что же все таки вещал переводчик,  эмоциональность переводчика не впечатлила других стоящих рядом докладчиков.
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