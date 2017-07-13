Голая уральская танцовщица стала звездой Интернета Запись из Нижней Салды, где абсолютно голая девушка танцует перед группой молодых людей, набрала большое количество просмотров. Запись сделана на Дне молодежи. На глаза полицейских девушка тогда не попала, но если она будет опознана, ей грозит штраф. ВИДЕО «Судя по поведению молодой дамы, она явно была в неадекватном состоянии. Очевидно употребила чрезмерную дозу алкоголя или какое-то запрещенное вещество, — прокомментировал интернет-изданию URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Нормальный человек, тем более девушка, так вести себя не стала бы в присутствии большого количества людей противоположного пола. Но ввиду того, что на дворе было темное время суток и место явно не самое оживленное, сообщений и заявлений о "выдающейся танцовщице“ в полицию не поступало. А если бы такой сигнал последовал, наряд территориального ОВД оперативно прибыл бы на место и доставил непотребную девицу в райотдел, где ее привлекли бы к административной ответственности как минимум за мелкое хулиганство». Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...