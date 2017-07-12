Мама пятерых детей и бабушка четырех внуков стала новой фитнес-звездой

63-летняя американская пенсионерка Эллен Эктор стала новой фитнес-звездой интернета, после того как она оставила свою работу в социальной сфере и начала работать тренером.

В 2009 году женщина решила кардинально изменить свою жизнь и стала тренировать других женщин. Сейчас мать пятерых детей и бабушка четырех внуков имеет сеть бюджетных фитнес-клубов в Атланте, компанию по производству свежевыжатых соков, огромную армию подписчиков в соцсетях и, конечно же, подтянутую фигуру.

Эллен призывает женщин правильно питаться и заниматься спортом в любой ситуации, даже когда у них нет возможности посещать спортзал.

В помощь женщинам Эллен выпустила свой курс домашних тренировок под названием Black Girls Workout Too («Черные девочки тоже тренируются»).

На ее аккаунт в соцсети уже подписались почти 100 тысяч человек. В «Инстаграме» Эктор в качестве мотивации публикует свои снимки, призывая «не делать из своего тела свалку» и правильно питаться.

Сама же Эллен выглядит просто потрясающе - у нее великолепное подтянутое тело. И она не боится его демонстрировать, снимаясь в бикини.