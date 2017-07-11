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Несчастных соседей избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника

10.07.17 23:40
Несчастных соседей избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника

В американском населенном пункте Росс (штат Пенсильвания) из стены дома извлекли электронный будильник, который срабатывал ежедневно в течение 13 лет.

Более десяти лет назад домовладелец решил определить, где именно проходит скрытый в стене кабель, ведущий к телевизионной антенне. Для этого он завел будильник и попытался спустить его по трубе на веревке, но уронил и не смог вытащить обратно. С тех пор каждый день ровно в 06:50 из стены раздавался писк, и жильцы ничего не могли с этим поделать.
 
В июне местный телеканал показал репортаж о будильнике, столько лет донимающем жителей дома. Его увидели сотрудники компании, которая специализируется на установке систем отопления. Они решили помочь жителям дома.
 
При помощи камеры им удалось установить, где находится устройство. Затем его извлекли через отверстие, проделанное в стене со стороны гаража. Оказалось, что пальчиковая батарейка, столько лет питавшая будильник, окислилась, но продолжала работать. Об этом сообщает Лента.ру.
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