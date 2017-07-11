Несчастных соседей избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника

В американском населенном пункте Росс (штат Пенсильвания) из стены дома извлекли электронный будильник, который срабатывал ежедневно в течение 13 лет.

Более десяти лет назад домовладелец решил определить, где именно проходит скрытый в стене кабель, ведущий к телевизионной антенне. Для этого он завел будильник и попытался спустить его по трубе на веревке, но уронил и не смог вытащить обратно. С тех пор каждый день ровно в 06:50 из стены раздавался писк, и жильцы ничего не могли с этим поделать.

В июне местный телеканал показал репортаж о будильнике, столько лет донимающем жителей дома. Его увидели сотрудники компании, которая специализируется на установке систем отопления. Они решили помочь жителям дома.