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Голые девушки вышли на акцию против забегов с быками в Испании

07.07.17 02:28
Голые девушки вышли на акцию против забегов с быками в Испании

Зоозащитницы расписали свои тела лозунгами и вышли на центральную площадь города Памплона.

На площадь города Памплона в Испании накануне вышли голые девушки. Их тела были расписаны различными лозунгами – зоозащитницы выступают против ежегодного забега с быками в стране.
 
 
По мнению девушек, такие забеги приравниваются к жестокому обращению с животными. Еще одним атрибутом акции стали головные уборы зоозащитниц, которые имитировали бычьи рога. В ходе мероприятия присутствующие взрывали хлопушки с красными конфетти, что символизировало кровь животных.
 
 
Фестиваль Сан-Фермин официально стартовал 6 июля и продлится до 14 июля. Самое важное мероприятие фестиваля - забеги с быками в Памплоне. В эти дни сюда съезжаются туристы со всего света, чтобы посмотреть на это опасное соревнование, в ходе которого сотни людей примерно километр бегут по узкой улицы от выпущенных из загона быков.
 
Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными ради острых ощущений.
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