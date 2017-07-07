Голые девушки вышли на акцию против забегов с быками в Испании

Зоозащитницы расписали свои тела лозунгами и вышли на центральную площадь города Памплона.

На площадь города Памплона в Испании накануне вышли голые девушки. Их тела были расписаны различными лозунгами – зоозащитницы выступают против ежегодного забега с быками в стране.

По мнению девушек, такие забеги приравниваются к жестокому обращению с животными. Еще одним атрибутом акции стали головные уборы зоозащитниц, которые имитировали бычьи рога. В ходе мероприятия присутствующие взрывали хлопушки с красными конфетти, что символизировало кровь животных.