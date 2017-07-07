Голые девушки вышли на акцию против забегов с быками в Испании

Зоозащитницы расписали свои тела лозунгами и вышли на центральную площадь города Памплона.
На площадь города Памплона в Испании накануне вышли голые девушки. Их тела были расписаны различными лозунгами – зоозащитницы выступают против ежегодного забега с быками в стране.
По мнению девушек, такие забеги приравниваются к жестокому обращению с животными. Еще одним атрибутом акции стали головные уборы зоозащитниц, которые имитировали бычьи рога. В ходе мероприятия присутствующие взрывали хлопушки с красными конфетти, что символизировало кровь животных.
Фестиваль Сан-Фермин официально стартовал 6 июля и продлится до 14 июля. Самое важное мероприятие фестиваля - забеги с быками в Памплоне. В эти дни сюда съезжаются туристы со всего света, чтобы посмотреть на это опасное соревнование, в ходе которого сотни людей примерно километр бегут по узкой улицы от выпущенных из загона быков.
Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными ради острых ощущений.