Ольга Бузова назвала свою фигуру идеальной

Звезда реалити-шоу «Дом-2» много сил и времени посвящает работе над своим телом.

Ее частенько можно застать в зале, несмотря на то, что она и так заметно похудела после развода. Сейчас, несмотря на критику, Ольга абсолютно довольна собой.

"Меня все время обсуждают. Говорят: "Ну и что ты так растолстела? И где твоя грудь?" Это моя жизнь. Я привыкла к ней", — заявила звезда Instagram в интервью "Теленеделе".

"У меня идеальная фигура! Да, не боюсь показаться нескромной. Я, может, и не красавица, скорее симпатичная, но фигура у меня идеальная. (Смеется.) Поэтому я просто прихожу в магазин и снимаю с вешалки любую понравившуюся модель", - рассказала Ольга.

Говоря о купальниках, Бузова призналась, что на отдыхе меняет их каждый день. "Раньше, когда я ездила в отпуск на 16 дней, брала с собой 16 купальников, к ним 16 подходящих туник, босоножек, соответствующих аксессуаров.

Каждый день к завтраку надевала новые шорты, кепки, шляпки. И обязательно 16 нарядов для ужина. Готовилась и все продумывала очень тщательно", - подчеркнула Бузова.