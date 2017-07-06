 
TOP 10

1 Экс-директор "Тату": Олега Яковлева сгубил алкоголь

2 "Зачем спасать, если все равно умрет": гламурную астраханскую чиновницу уволили за бессердечие (ВИДЕО)

3 В Сети появилось ВИДЕО самоуничтожения "Булавы"

4 МИД Польши: «C Бандерой Украина в Европу не войдет»

5 Бывший повар кулинарной студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабские условия труда

6 Курс рубля упал на фоне заявлений Минфина о сокращении покупки валюты в 600 раз

7 Промокший Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет

8 Взятый ДНР в плен майор ВСУ рассказал о кровавых провокациях перед саммитом G20 (ВИДЕО)

9 Не верившая в ВИЧ инфицированная жительница Тюмени пойдет под суд за отказ лечить дочь

10 Трамп не узнал свой лимузин, припаркованный прямо у трапа самолета (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ольга Бузова назвала свою фигуру идеальной

05.07.17 23:06
Ольга Бузова назвала свою фигуру идеальной

Звезда реалити-шоу «Дом-2» много сил и времени посвящает работе над своим телом.

Ее частенько можно застать в зале, несмотря на то, что она и так заметно похудела после развода. Сейчас, несмотря на критику, Ольга абсолютно довольна собой.

"Меня все время обсуждают. Говорят: "Ну и что ты так растолстела? И где твоя грудь?" Это моя жизнь. Я привыкла к ней", — заявила звезда Instagram в интервью  "Теленеделе".

"У меня  идеальная фигура! Да, не боюсь показаться нескромной. Я, может, и не красавица, скорее симпатичная, но фигура у меня идеальная. (Смеется.) Поэтому я просто прихожу в магазин и снимаю с вешалки любую понравившуюся модель", - рассказала Ольга.

Говоря о купальниках, Бузова призналась, что на отдыхе меняет их каждый день. "Раньше, когда я ездила в отпуск на 16 дней, брала с собой 16 купальников, к ним 16 подходящих туник, босоножек, соответствующих аксессуаров.

Каждый день к завтраку надевала новые шорты, кепки, шляпки. И обязательно 16 нарядов для ужина. Готовилась и все продумывала очень тщательно", - подчеркнула Бузова.
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга