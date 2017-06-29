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Пассажирку взбесило фото сотрудника аэропорта с огромным лобстером из ее багажа

29.06.17 00:20
Пассажирку взбесило фото сотрудника аэропорта с огромным лобстером из ее багажа

По словам женщины, больше всего ее возмутил тот факт, что служащие вытащили 12 других лобстеров, чтобы добраться до самого большого.

Владелица магазина морепродуктов в американском Олд Сейбруке раскритиковала действия работающих в аэропорту Бостона сотрудников Управления транспортной безопасности, которые в ходе проверки вытащили из ее багажа огромного лобстера и сфотографировались с ним. Об этом Лиза Файнман  написала на странице своего магазина в Facebook.
 
 
По словам женщины, сотрудник транспортной администрации "не знает, как правильно обращаться с омаром, и поэтому мог сломать ему клешню". «Серьезно, делать больше нечего? И кто был бы виноват?» — указала она.
 
«С каких пор считается нормальным проверять чужой зарегистрированный багаж и при этом фотографироваться? Я лично оскорблена произошедшим, потому что упаковала уже проверенный холодильник с осторожностью и заботой о лобстерах и личном имуществе моих клиентов», — говорится в записи.
 
Фотографию на своей странице в Twitter разместил официальный представитель Управления транспортной безопасности Майкл Маккарти. Он отметил, что сотрудники ведомства «способны проверить любую вещь в зарегистрированном багаже, в том числе этого лобстера весом более 20 фунтов (больше девяти килограммов)».
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