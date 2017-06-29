Николай Басков раскрыл подробности стремительного омоложения

Известный эстрадный певец Николай Басков поделился с журналистами новостью о том, что с недавнего времени он принимает новые экспериментальные таблетки для похудения.

По информации издания "СтарХит", полгода Николай Басков испытывает на себе новинку российских ученых. По графику принимает таблетки, капсулы, ставит капельницы несколько раз в неделю.

"Прилив сил, проще справляться с диетой, ежедневными нагрузками, значительно улучшился сон, – говорит Николай Басков. – Побочных эффектов пока не заметил. Проходить этот курс еще несколько месяцев, так что, возможно, в ресторанах начнут паспорт спрашивать. Но не надо также забывать и про генетику – она у меня потрясающая, спасибо маме и папе".

По словам Баскова, он принимал "революционную разработку, основанную на пептидах". "Они непрерывно производятся во всех живых организмах для регуляции клеточных и тканевых процессов. То есть это натуральная регенерация", – утверждает певец.

В то же время Басков отметил, что его резкое похудение – результат не только приёма таблеток.

"Я еще год назад взялся за себя, – говорит он. – Похудел уже на 18 кг, теперь хочу подкачаться, проработать рельеф мышц. Поэтому спортзал в гостинице или шаговой доступности от нее – обязательное условие райдера".