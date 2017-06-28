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Яна Рудковская ответила на насмешки Максима Галкина

28.06.17 00:28
Яна Рудковская ответила на насмешки Максима Галкина

Продюсер Димы Билана не стала игнорировать пародию Максима Галкина, в которой он высмеял ее образцово-показательные завтраки на столовом серебре.

"Завтрак звезды ✨ Посвящается Яне Рудковской и другим аристократам Инстаграма", – подписал ролик Максим Галкин и добавил говорящие хештеги #чтобогпослал, #простотахужеворовства, #накрываемкакяна, #нетонасеребреназолотеедал, #сутранапрестол, #янабезизъяна.
В пародии на Яну шоумен держит на руках гламурного пса и демонстрирует дорогую посуду на столе. "Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?" – поинтересовался у обслуживающего персонала юморист, повторив интонации Рудковской.
 
 
 
 
 
Затем внезапно муж Пугачевой оказывается на обычной кухне с сосиской и куском белого хлеба в руке. Телеведущий с аппетитом поглощает свой завтрак, давая понять многочисленным подписчикам, что картинка в Instagram и реальная жизнь – это две большие разницы.
 
 
Вслед за этим последовал едкий ответ Яны - она опубликовала очередное фото своего завтрака в Instagram и так прокомментировала его: "Дорогой Максим, @maxgalkinru, спасибо за рекламу моих завтраков, как все тонко подмечено и даже #backstage данного мероприятия прекрасен!" – похвалила шоумена Рудковская.
 
 
На снимке запечатлены сосиски, живописно лежащие на коллекционном фарфоре. "Для меня большая честь – стать объектом твоих пародий. Поскольку, как всем известно, ты обращаешь внимание только на неординарных женщин", – подчеркнула Яна.
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