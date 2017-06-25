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Иван Ургант сразился в рэп-поединке с Сергеем Шнуровым

25.06.17 23:02
Иван Ургант сразился в рэп-поединке с Сергеем Шнуровым

Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и популярный телевизионный ведущий Иван Ургант «скрестили шпаги» в рэп-дуэли на Versus Battle.

Шоумены пересеклись в знаменитом баре Петербурга «1703».
 
В домашней заготовке «Иван aka Хоакин» припомнил Шнурову алкоголизм, рекламу препаратов для повышения потенции и назвал его «вялым терминатором». В финале Иван сорвал со своей шеи пластырь, обнажая тату в виде главного русского слова, адресованного оппоненту.
 
А Шнуров напомнил публике неудачные попытки Урганта стать певцом, намекнув на необходимый талант, коего, по всей видимости, у ведущего нет.
 
 
Ранее Сергей Шнуров рекламировал рэп-противостояние с Ургантам на своей странице в социальной сети Instagram. Он рекомендовал поклонникам посетить намечающееся мероприятие, поскольку скучать на нем точно не придется.
 
 
Видео «битвы» набирает популярность в сети: на данный момент число просмотров приближается к 3 миллионам.
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