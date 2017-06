В Сети появилось любопытное видео с концерта популярной американской панк-рок-группы Green Day, который проходил в Австрии.

Объектив камеры уловил, как вокалист Билли Джо Армстронг обратил внимание на молодого человека, размахивающего российским флагом, и попытался пробраться к нему поближе через головы зрителей. В итоге Армстронг кинул парню микрофон, после чего тот пропел фрагмент припева песни Are We the Waiting.

Этот эпизод можно увидеть через две с половиной минуты после начала ролика, выложенного в YouTube.