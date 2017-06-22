Суслик, атаковавший собаку, стал интернет-звездой В Красноярске на острове Татышев суслик и породистая собачка устроили нешуточную потасовку. Небольшая собачка породы йоркширский терьер с громким лаем прыгала вокруг суслика, пытаясь приблизиться к нему. В ответ на её нападки суслик сначала принял боевую стойку, потом резко прыгнул на собаку, пытаясь её укусить. После нескольких таких бросков грызун стремительно отскочил в сторону, но собака бросилась за ним, и они с шумом принялисьнарезать круги по поляне. Видео в соцсети Instagram опубликовала одна из отдыхающих - Татьяна. ВИДЕО По словам автора видео, забавный инцидент произошёл утром 21 июня на центральной поляне «Татышев-парка», где накануне проходил фестиваль «Зелёный». «Поначалу собака не обращала никакого внимания на бегающих вокруг грызунов, но один из них чем-то привлёк её внимание — глупый пёс начал бегать за чем-то движущимся, это нормальная реакция для собаки. Сначала испугались, что укусит, а потом стало смешно. Конечно, собачку потом осмотрели — видимо, благодаря шерстистой морде она не пострадала от зубов суслика. Хотя было явно видно, что он пытается её укусить», — пишет Татьяна. Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...