Блогер превратил спасение фрисби в экшн-фильм Ролик был опубликован на его YouTube-канале и за сутки набрал более 100 тысяч просмотров. Американский блогер с ником Buttered Side Down превратил спасение фрисби в экшн-фильм от первого лица под названием "Возвращение фрисби". ВИДЕО На видео, созданном с помощью монтажа, Buttered Side Down играет в фрисби с самим собой, пока случайно не забрасывает диск на крышу дома. Блогер решается на спасательную операцию и лезет на крышу. Как только ему удается дотянуться до фрисби, падает лестница, и Buttered Side Down оказывается на головокружительной высоте, срывается и падает на землю. 'Я знал про видеомонтаж, но когда он посмотрел с крыши на землю, у меня перехватило дыхание. Отличная работа', - похвалил блогера один из зрителей.