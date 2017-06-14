Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете

У Эшли и ее мужа Кайла всего 10 месяцев тому назад родился первый ребенок, дочь Миа.

Эшли Миллер-Кросс списывала то, что у нее никак не уходит лишний вес, на свою недавнюю беременность. И когда она вместе со своей матерью отправилась за покупками для семьи в местный супермаркет, то рассчитывала уйти оттуда с овощами, фруктами и мясом, но никак не с новорожденным сыном на руках.

Пока Эшли с тележкой прогуливалась вдоль полок, она внезапно почувствовала сильнейшую боль в животе, и бросилась в туалет. Как рассказал один из сотрудников супермаркета, он услышал женские крики из туалета и бросился туда. Когда Малколм заглянул в дверь, Эшли лежала на полу, и головка ребенка уже показалась наружу. Ей пыталась помочь ее мать. «Я рожаю!» – кричала Эшли.

Малколм успел набрать «911», и тут вспомнил, что в здании супермаркета находится медицинская клиника, поэтому побежал за помощью туда. Тем временем к маме Эшли присоединилась еще одна сотрудница супермаркета, и они вдвоем приняли роды.

Мальчик, которого ошарашенные родители назвали Эзрой, родился с весом более 3600 граммов, он полностью доношен и совершенно здоров.