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Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете

14.06.17 23:31
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете

У Эшли и ее мужа Кайла всего 10 месяцев тому назад родился первый ребенок, дочь Миа.

Эшли Миллер-Кросс списывала то, что у нее никак не уходит лишний вес, на свою недавнюю беременность. И когда она вместе со своей матерью отправилась за покупками для семьи в местный супермаркет,  то рассчитывала уйти оттуда с овощами, фруктами и мясом, но никак не с новорожденным сыном на руках.
 
Пока Эшли с тележкой прогуливалась вдоль полок, она внезапно почувствовала сильнейшую боль в животе, и бросилась в туалет. Как рассказал один из сотрудников супермаркета, он услышал женские крики из туалета и бросился туда. Когда Малколм заглянул в дверь, Эшли лежала на полу, и головка ребенка уже показалась наружу. Ей пыталась помочь ее мать. «Я рожаю!» – кричала Эшли.
 
Малколм успел набрать «911», и тут вспомнил, что в здании супермаркета находится медицинская клиника, поэтому побежал за помощью туда. Тем временем к маме Эшли присоединилась еще одна сотрудница супермаркета, и они вдвоем приняли роды. 
 
Мальчик, которого ошарашенные родители назвали Эзрой, родился с весом более 3600 граммов, он полностью доношен и совершенно здоров.
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