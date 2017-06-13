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Пенсионерка снялась в рекламе нижнего белья

12.06.17 23:49
Пенсионерка снялась в рекламе нижнего белья

Татьяне Неклюдовой 61 год, она давно бабушка, но это совершенно не помешало ей стать самой известной пожилой моделью России.

Жительница Петербурга Татьяна Неклюдова много лет работала старшим инженером в НИИ «Гипрорыбфлот», а два года назад ей предложили сняться в фильме «Матильда» Алексея Учителя. Роль была небольшая - ее задействовали в сцене коронации, в роскошном наряде XVIII века. Один из фотографов сделал несколько случайных снимков с Неклюдовой, после чего даму пригласили посотрудничать с модельным агентством Oldushka.
 
 
- Oldushka - это фотопроект, который исследует образ современного пенсионера, - рассказывает его основатель Игорь Гавар. - Мы предлагаем переосмыслить тему старения, показать этот период с эстетической стороны и тем самым помочь сформировать здоровое отношение общества к почтенному возрасту.
 
Обаятельная фотомодель настолько приглянулась одному известному бренду, что Неклюдовой предложили очередную работу - порекламировать нижнее белье. Женщина рискнула, и теперь ее фотографии собирают тысячи лайков в Сети. Об этом пишет "Экспресс-газета".
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