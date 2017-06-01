Звезда Comedy Woman похудела на 30 килограммов (ФОТО)

Надежда Ангарская откровенно рассказала о своих тренировках и препятствиях на пути к цели в одном из последних интервью.

34-летняя Надежда Ангарская стала героиней утреннего шоу телеканала «Пятница!», где рассказала о своем экстремальном похудении.

Началом пути к избавлению от лишнего веса стало желание родить ребенка. Надежда и ее супруг, иорданец Раед Баени, давно мечтали стать родителями. Чтобы забеременеть, Ангарской пришлось похудеть на 30 килограммов за полгода. Сейчас ее сыну Давиду полтора года.

Надежда не настроена останавливать на достигнутом. В планах певицы - носить одежду 48-го размера или даже меньшего.

«Я не спорю, что выгляжу неплохо. Но я бы могла выглядеть еще лучше и свободнее себя чувствовать, если бы у меня был 48-й размер одежды», — сказала Ангарская.

Певица уверена, что лишний вес не может быть комфортным.

«Все толстушки говорят, что прекрасно себя чувствуют, когда весят 180 килограммов. Это неправда!», — призналась Надежда.