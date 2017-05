71-летняя Шер вышла на сцену без нижнего белья

Американская поп-исполнительница выступила на церемонии Billboard Music Awards в откровенном наряде.

Шер исполнила две песни: Believe и If I Could Turn Back Time. Для первой композиции Шер выбрала сверкающий наряд, под которым был обтягивающий комбинезон телесного цвета, напоминающий обнаженное тело.

Для второй песни артистка надела черную кожаную куртку поверх прозрачного черного трико.

- Шер долго не появлялась на публике, и новый откровенный наряд в стиле этой яркой женщины - очередной способ заставить говорить о себе после длительного затишья, - так прокомментировала «МК» новые костюмы Шер стилист Юлия Циленко. - Конечно, с точки зрения модного эксперта все эти полупрозрачные одеяния объективно ее не красят. Но Шер всегда любила эпатировать публику, каждый ее выход на сцену обсуждался. Так зачем ей уходить от этого приема, если это не только отражает ее внутренний посыл, но и приносит дивиденды. Тем более, если принимать во внимание возраст певицы, находится она в прекрасной форме.

Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе.