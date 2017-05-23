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5-летний мальчик нашел деньги, взятые отцом в кредит, и уничтожил их

23.05.17 00:57
5-летний мальчик нашел деньги, взятые отцом в кредит, и уничтожил их

В Китае пятилетний мальчик, оставшись один дома, нашел деньги, отложенные отцом, и на мелкие клочки разорвал 50 тысяч юаней (7250 долларов).

Мужчина два дня пытался склеить купюры, чтобы обменять их в банке на новые, но после безуспешных попыток сдался. Он принес обрывки в соседний банк и попросил о помощи, но ему ответили, что для того, чтобы обменять деньги, он должен склеить банкноты. Однако оказалось, что купюры достоинством 100 юаней были разорваны на такие мелкие кусочки, что Гао не смог их собрать.
 
"Я очень тщательно в течение двух дней пытался это сделать, но смог склеить только несколько банкнот. Дело в том, что некоторые из них были разорваны на две части, а некоторые - на десяток. Это слишком трудно", - рассказал бизнесмен журналистам.
 
Мужчина сообщил, что деньги, лежавшие в тайнике, он взял в кредит у банка. Он утверждает, что провел воспитательную работу с сыном, однако не стал его наказывать. "В конце концов, он слишком маленький, чтобы понять, что натворил", - пояснил он.
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