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Поклонники высмеяли Анну Седокову из-за необычного имени сына

23.05.17 00:08
Поклонники высмеяли Анну Седокову из-за необычного имени сына

Недавно исполнительница стала многодетной матерью.

Седокова призналась, что всегда мечтала о большой семье. "Не представляю жизни без сына и без дочек. Вчера меня поздравляли знакомые, говорят: "Аня, ты такая молодец! У тебя трое", а мне даже не верится, что это происходит со мной. Меня спрашивают: "Как изменилась твоя жизнь?" И я отвечаю: "Времени стало меньше, а любви больше", – цитирует певицу издание "Телепрограмма".
 
 
Своего сына Седокова назвала Гектором, потому что всегда мечтала о древнегреческом или древнеримском имени для сына.
 
 
По словам Анны, малыш растёт супрсерьёзным парнем. "Вообще никто не мог угадать, как мы его назвали. Даже предположений таких не было",  - добавила Анна.
 
 
Интернет-пользователи в Сети шутят, что если у Седоковой вдруг родится четвертый сын, то она его назовет Ахиллесом, чтобы Гектору было с кем играть в "войнушки".
 
Другие отметили, что если наследник артистки будет учиться в русской школе, то обидных прозвищ вроде "дачный гектар" ему не избежать.
 
Напомним, у Гектора есть две сестры. Старшей Алине сейчас 12 лет, её отцом является футболист Валентин Белькевич. Пятилетняя Моника родилась от бизнесмена Максима Чернявского.
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