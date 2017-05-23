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В Европе создают инструкции «Как не стать жертвой украинки»

23.05.17 00:00
В Европе создают инструкции «Как не стать жертвой украинки»

В Европе создаются сайты с черными списками украинок, которые выманивают деньги, обещая выйти замуж.

По информации Life, такие девушки регистрируются на сайтах знакомств, общаются с иностранцами, почти сразу говорят им о любви и дают обещание приехать, но чтобы это осуществить, им нужны денежные средства.
 
Один из мужчин во Франции, который пострадал от такой схемы, поделился, что посредством интернет познакомился с молодой девушкой. Она рассказала, что проживает в зоне АТО и почти каждый день подвергается риску. Иностранец поверил ей и выслал $300, после этого украинка перестала выходить в онлайн. Француз обращаться в полицию не стал, но в интернете обнаружил много информации о подобных случаях. 
 
Юрисконсультанты убеждены, что таких вымогательниц можно привлечь к ответственности, однако сложность заключается в том, что в большинстве случаев пострадавшие не пишут заявления в полицию. Как подчеркивают эксперты, одним из способов борьбы с таким видом преступности является создание черных сайтов с персональными данными девушек, желающих выйти замуж за иностранцев.
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