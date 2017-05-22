Ради чашки кофе мужчина передумал совершать суицид

Житель итальянского города Турин в течение 22 часов угрожал покончить с собой и передумал лишь после того, как полицейские принесли чашку капучино к дверям его квартиры, где он забаррикадировался.

52-летний Фердинандо Урцини всю ночь выбрасывал с балкона на прохожих и репортеров мебель, посуду, мусор, москитные сетки и даже аквариум с рыбками. Мужчина также вел трансляцию в Facebook, однако она закончилась практически сразу после того, как на место происшествия прибыли стражи порядка.

Урцини, который, по информации издания Il Blitz Quotidiano, страдает биполярным расстройством, утверждал, что ему угрожает мафия. Кроме того, он призывал полицейских застрелить его, а также говорил, что хочет повеситься. По некоторым данным, туринец был вооружен пистолетом.

Переговоры с мужчиной не давали успеха, пока утром сотрудники правопорядка не явились к нему с чашкой капучино к завтраку и уговорили открыть им дверь.

Repubblica Torino отмечает, что Урцини проходил психиатрическое лечение, однако несколько месяцев назад перестал принимать лекарства. Известно, что мужчина держит магазин сувениров и продуктов из Калабрии.