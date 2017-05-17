Мужчина добился согласия возлюбленной после ста отвергнутых предложений

«Я говорила "нет", потому что сомневалась, стоит ли снова идти замуж после развода», — признается невеста.

Житель Великобритании сделал возлюбленной более ста предложений руки и сердца, но получил согласие только после того, как она попала в больницу с серьезной болезнью. Об этом пишет Лента.ру

Тони и Барбара познакомились около 20 лет назад. Вскоре мужчина предложил заключить брак, но получил отказ. Позднее он неоднократно повторял попытку, но ответ оставался прежним. «Я говорила "нет", потому что сомневалась, стоит ли снова идти замуж после развода», — признается Барбара.

Две недели назад 66-летнюю Барбару госпитализировали с легочной инфекцией. Она тяжело переносила болезнь, поскольку в детстве ей удалили одно легкое. Врачи не исключали летального исхода. Когда женщина очнулась после тяжелого приступа, то увидела возле своей койки Тони. Он вновь сделал ей предложение, и на этот раз она согласилась.

«Я не мог поверить, что она ответила "да", — сказал Ширз. — Я подумал, что теперь ей от меня не уйти — женимся без промедлений». Через несколько дней пара зарегистрировала брак прямо в больнице.